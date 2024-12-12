K-pop и американская музыка вытеснила российских артистов из хит-парадов постсоветских стран

Российские артисты значительно сократили свои позиции или полностью выбыли из хит-парадов постсоветских стран. Это выяснил РБК, проанализировав чарты Apple Music.
В Литве, Беларуси и Украине российские артисты не заняли ни одной строчки в топ-10. В Эстонии и Узбекистане в рейтинги попало по одной песне, в Латвии, Азербайджане Туркменистане и Таджикистане ― по три, в Армении и Казахстане ― по четыре.
Активнее всего российских музыкантов, помимо самой России, слушают в Молдавии (шесть из десяти треков). Чаще всего в рейтинги постсоветских стран из российских исполнителей попадали Егор Крид, дуэт Navai и Mona, рэперы Macan и Баста.
В большинстве постсоветских стран лидируют корейские и американские артисты, в частности вокалист BTS Чимин, Билли Айлиш, Леди Гага, Кендрик Ламар, Тедди Свимс и Бруно Марс. Причем популярностью пользуются не только новинки, но и синглы, вышедшие несколько месяцев назад. Местные исполнители практически нигде не пользуются спросом.
Эксперты связывают сокращение популярности российских музыкантов в постсоветских странах со снижением их редакционной поддержки на международных музыкальных сервисах. Помимо этого, сказываются ограничения в концертной деятельности.
До начала военной операции на Украине российские исполнители были наиболее популярными почти во всех постсоветских странах. В 2022 году произошло заметное сокращение их присутствия в чартах. В 2023-м интерес к ним восстановился, в частности, в рейтинги почти всех стран вошла песня «Пыяла» дуэта «Аигел», ставшая саундтреком к сериалу «Слово пацана». Помимо самой России больше половины рейтинга российские артисты удерживали в Белоруссии, Армении, Латвии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Эстонии. В декабре 2024 года спрос на российских музыкантов в постсоветских странах опустился даже ниже показателей аналогичного периода 2022-го.