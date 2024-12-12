K-pop и американская музыка вытеснила российских артистов из хит-парадов постсоветских стран

Российские артисты значительно сократили свои позиции или полностью выбыли из хит-парадов постсоветских стран. Это выяснил РБК, проанализировав чарты Apple Music.

В Литве, Беларуси и Украине российские артисты не заняли ни одной строчки в топ-10. В Эстонии и Узбекистане в рейтинги попало по одной песне, в Латвии, Азербайджане Туркменистане и Таджикистане ― по три, в Армении и Казахстане ― по четыре.

Активнее всего российских музыкантов, помимо самой России, слушают в Молдавии (шесть из десяти треков). Чаще всего в рейтинги постсоветских стран из российских исполнителей попадали Егор Крид, дуэт Navai и Mona, рэперы Macan и Баста.

В большинстве постсоветских стран лидируют корейские и американские артисты, в частности вокалист BTS Чимин, Билли Айлиш, Леди Гага, Кендрик Ламар, Тедди Свимс и Бруно Марс. Причем популярностью пользуются не только новинки, но и синглы, вышедшие несколько месяцев назад. Местные исполнители практически нигде не пользуются спросом.

Эксперты связывают сокращение популярности российских музыкантов в постсоветских странах со снижением их редакционной поддержки на международных музыкальных сервисах. Помимо этого, сказываются ограничения в концертной деятельности.