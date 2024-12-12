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Рассказ Стивена Кинга «Секционный зал номер четыре» получит экранизацию

Сегодня в 09:56
Фото: Variety/Getty Images

В США экранизируют рассказ Стивена Кинга «Секционный зал номер четыре» в виде полнометражного фильма. Об этом сообщает Deadline.

Писатель одобрил экранизацию. Продюсером фильма станет Джон Левин («В высокой траве»). Кресло режиссера займет Ранет С. Марва («Пропавший»), который до этого снимал только малобюджетные фильмы.

«Секционный зал номер четыре» рассказывает о биржевом брокере Говарде, который после несчастного случая просыпается в морге, в мешке для трупов, полностью парализованный. Сначала мужчине показалось, что он мертв, но каким‑то образом он продолжает ощущать происходящее.

Рассказ впервые был опубликован в лимитированном сборнике Кинга «Шесть историй» в 1997 году, а позже в том же году появился в антологии Роберта Блоха «Психопаты». В 2003 году он был адаптирован в короткометражный фильм.

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