«Крейвен-охотник» получил 15% свежести на Rotten Tomatoes. Критики назвали его очень плохим кино

В сети появились первые отзывы критиков на новый фильм Sony «Крейвен-охотник» — о легендарном противнике Человека-паука. На Rotten Tomatoes лента получила всего 15% свежести, став худшим фильмом 2024 года.

Для сравнения, у провальной «Мадам Паутины» 11% свежести, у «Морбиуса» — 15%, а у трех частей «Венома» — 30%, 58% и 21% соответственно. Критики назвали «Крэйвена-охотника» очень плохим кино, в котором отсутствует динамика, а «логические пробелы наводят на мысль о том, что многое было сделано для того, чтобы скрыть более серьезные недостатки».

«Как и Женщина-кошка, Крейвен — это ошибка, о которой мы все должны забыть, как только отведем от нее взгляд», — говорится в рецензии Toist.net. Критики также отметили, что фильм наполнен отвратительными диалогами, плохими спецэффектами и неудачной актерской игрой.

По их словам, лента лишена всякого смысла, так как создатели явно делали его с прицелом на продолжение, которого с большой вероятностью уже не будет. Ранее издание The Wrap сообщило, что Sony прекратит развивать неудавшуюся киновселенную о Человеке-пауке, в которую входят «Крейвен-охотник», «Веном», «Морбиус» и «Мадам Паутина».

Усилия компании по созданию Spidey’s Rogues Gallery обернулись катастрофой. Студия потратила на производство фильмов более 465 млн долларов, в то время как интерес аудитории резко падал с каждым релизом.