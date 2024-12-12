Когда она подозревает, что Ли Харви Освальд действовал не один, она использует свою славу и влияние, чтобы найти настоящего убийцу президента Джона Кеннеди. На этом пути Килгаллен придется столкнуться с ЦРУ, боссами мафии и ФБР, которые только и мечтают о том, чтобы она и эта история исчезли.