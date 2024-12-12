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Джаред Лето может сыграть в триллере Барри Левинсона «Убийство» — о Джоне Кеннеди

Сегодня в 09:10
Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Джаред Лето ведёт финальные переговоры о присоединении к новому фильму Барри Левинсона «Убийство». Об этом сообщает Deadline.

В грядущей ленте уже задействованы Аль Пачино, Джессика Честейн, Брендан Фрейзер и Брайан Крэнстон. В центре сюжета — женщина-репортер Дороти Килгаллен.

Когда она подозревает, что Ли Харви Освальд действовал не один, она использует свою славу и влияние, чтобы найти настоящего убийцу президента Джона Кеннеди. На этом пути Килгаллен придется столкнуться с ЦРУ, боссами мафии и ФБР, которые только и мечтают о том, чтобы она и эта история исчезли.

Сценарий к фильму написали Левинсон и Сэм Бромелл совместно с Дэвидом Маметом. Съемки фильма пройдут в Бостоне в начале следующего года.

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