Disney сделает киноадаптацию «Рапунцель: Запутанная история»

Disney разрабатывает киноадаптацию мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» 2010 года, в основу которого легла сказка братьев Гримм. Об этом сообщает Variety.
Переговоры о съемках фильма ведет режиссер «Величайшего шоумена» Майкл Грэйси. Сценарий напишет Дженнифер Кайтин Робинсон («Тор: Любовь и гром» и грядущая перезагрузка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»).
Кастинг пока еще не объявлен. В «Запутанной истории» рассказывается о принцессе Рапунцель, которую заточили в высокой башне совсем одну. В итоге ее спасает разбойник по имени Флинн Райдер.
Мультфильм вышел на экраны 14 лет назад и собрал в мировом прокате 592 млн долларов. После успешного релиза картины Disney создали короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Запутанное приключение Рапунцель».
Disney уже не раз переснимает анимационные фильмы. Ранее студия выпустила киноадаптации «Короля Льва», «Красавицы и Чудовища», «Аладдина», «Мулан», «Дамбо» и «Русалочки». В 2025 году на экраны выйдут фильмы «Белоснежка» и «Лило и Стич», а в 2026-м — «Моана» с Дуэйном Джонсоном в роли татуированного полубога Мауи.