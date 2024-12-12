Disney сделает киноадаптацию «Рапунцель: Запутанная история»

Disney разрабатывает киноадаптацию мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» 2010 года, в основу которого легла сказка братьев Гримм. Об этом сообщает Variety.

Переговоры о съемках фильма ведет режиссер «Величайшего шоумена» Майкл Грэйси. Сценарий напишет Дженнифер Кайтин Робинсон («Тор: Любовь и гром» и грядущая перезагрузка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»).

Кастинг пока еще не объявлен. В «Запутанной истории» рассказывается о принцессе Рапунцель, которую заточили в высокой башне совсем одну. В итоге ее спасает разбойник по имени Флинн Райдер.

Мультфильм вышел на экраны 14 лет назад и собрал в мировом прокате 592 млн долларов. После успешного релиза картины Disney создали короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Запутанное приключение Рапунцель».