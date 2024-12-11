Кит Харингтон сыграет в сиквеле «Семейного плана» с Марком Уолбергом

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон снимется в фильме «Семейный план 2» — сиквеле комедийного боевика с Марком Уолбергом и Мишель Монаган. Об этом сообщил Deadline.

В продолжении семья Морганов, возглавляемая любящим отцом и бывшим наемником Дэном, отправится на Рождество в Европу. Но идеальный отпуск пойдет не по плану, поскольку прошлое Дэна вновь даст о себе знать.