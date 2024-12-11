Кит Харингтон сыграет в сиквеле «Семейного плана» с Марком Уолбергом

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон снимется в фильме «Семейный план 2» — сиквеле комедийного боевика с Марком Уолбергом и Мишель Монаган. Об этом сообщил Deadline.
В продолжении семья Морганов, возглавляемая любящим отцом и бывшим наемником Дэном, отправится на Рождество в Европу. Но идеальный отпуск пойдет не по плану, поскольку прошлое Дэна вновь даст о себе знать.
К своим ролям в сиквеле вернутся Уолберг, Монаган, Зои Колетти и Ван Кросби. Режиссером фильма выступит Саймон Селлан Джонс, снявший и первую часть. Сценаристом будет Дэвид Коггшолл («Дитя тьмы: Первая жертва», сериал «Крик»).
Уолберг станет продюсером проекта. Помимо него, над картиной поработают Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг и Дон Грейнджер из Skydance Media, Стивен Левинсон из Municipal Pictures, Джон Г. Скотти и Селлан Джонс.
«Семейный план 2», как и первый фильм серии, выпустит Apple Original Films. Когда состоится премьера, пока неизвестно.
Премьера оригинального «Семейного плана» состоялась в декабре 2023 года на стриминговом сервисе Apple TV+. Фильм получил сдержанную оценку критиков, но вполне пришелся по вкусу рядовым зрителям.