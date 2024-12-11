Риз Уизерспун и Уилл Феррелл спасают свадьбы дочерей в трейлере комедии «Вы сердечно приглашены»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали первый трейлер комедии «Вы сердечно приглашены» — нового проекта Риз Уизерспун («Блондинка в законе», «Утреннее шоу») и Уилла Феррелла («Эльф», «Барби»).
Актеры сыграли родителей, которые берутся спланировать свадьбы своих дочерей. По несчастливой случайности герои выбирают для торжества один и тот же день и что еще хуже — бронируют для мероприятий одну и ту же виллу.
Ошибка сотрудников отеля, одобривших бронь обеих семей, вскрывается в последний момент. Изменить планы уже невозможно, а это значит, что двум незадачливым организаторам свадеб приходится уживаться на одной территории.
Как показывает трейлер, провести две свадьбы мирно у героев не получится. Они начнут соревноваться друг с другом и пытаться сорвать праздники друг друга. К чему это приведет, можно будет узнать 30 января, когда фильм выйдет на стриминговом сервисе Prime Video.
В актерский состав комедии войдут Джеральдин Висванатан, Мередит Хагнер, Джимми Татро, Стоуни Блайден, Лиэнн Морган, Рори Сковелл, Кейла Монтерроссо Мейя, Рамона Янг и Джек Макбрайер.
Режиссером ленты выступил Николас Столлер («Соседи. На тропе войны»). Он же написал сценарий фильма. Уизесрспун и Феррел стали продюсерами проекта вместе с Николасом Столлером, Джессикой Элбаум, Конором Уэлшем и Лорен Нестадтер.