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Эдди Рэдмейн снимется с Джулией Робертс и Элизабет Олсен в триллере «Паникуй осторожно»

Сегодня в 00:57
Кадр: Variety

Британский актер Эдди Рэдмейн, известный по франшизе «Фантастические твари» и драме «Девушка из Дании», присоединится к актерскому составу фильма «Паникуй осторожно». Об этом сообщил Deadline.

Картина описывается как параноидальный триллер в духе «Молчания ягнят» и сериала «Мистер Робот». Ее сюжет пока держится в секрете. Режиссером и сценаристом фильма будет Сэм Эсмейл, автор «Оставь мир позади» и «Кометы».

В ленте снимутся Джулия Робертс («Красотка», «Ноттинг-Хилл») и Элизабет Олсен («ВандаВижн», «Его три дочери»). Робертс выступит сопродюсером проекта наряду с Эсмейлом, Чадом Гамильтоном, Скоттом Стабером, Марисой Йерес Гилл и Лизой Гиллан.

Съемки «Паникуй осторожно» начнутся в январе в Англии. Когда фильм выйдет на экраны, пока неясно.

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