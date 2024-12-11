Эдди Рэдмейн снимется с Джулией Робертс и Элизабет Олсен в триллере «Паникуй осторожно»

Британский актер Эдди Рэдмейн, известный по франшизе «Фантастические твари» и драме «Девушка из Дании», присоединится к актерскому составу фильма «Паникуй осторожно». Об этом сообщил Deadline.
Картина описывается как параноидальный триллер в духе «Молчания ягнят» и сериала «Мистер Робот». Ее сюжет пока держится в секрете. Режиссером и сценаристом фильма будет Сэм Эсмейл, автор «Оставь мир позади» и «Кометы».
В ленте снимутся Джулия Робертс («Красотка», «Ноттинг-Хилл») и Элизабет Олсен («ВандаВижн», «Его три дочери»). Робертс выступит сопродюсером проекта наряду с Эсмейлом, Чадом Гамильтоном, Скоттом Стабером, Марисой Йерес Гилл и Лизой Гиллан.
Съемки «Паникуй осторожно» начнутся в январе в Англии. Когда фильм выйдет на экраны, пока неясно.