Эдди Рэдмейн снимется с Джулией Робертс и Элизабет Олсен в триллере «Паникуй осторожно»

Британский актер Эдди Рэдмейн, известный по франшизе «Фантастические твари» и драме «Девушка из Дании», присоединится к актерскому составу фильма «Паникуй осторожно». Об этом сообщил Deadline.

Картина описывается как параноидальный триллер в духе «Молчания ягнят» и сериала «Мистер Робот». Ее сюжет пока держится в секрете. Режиссером и сценаристом фильма будет Сэм Эсмейл, автор «Оставь мир позади» и «Кометы».