«Коммерсант»: новый законопроект Госдумы обязывает Steam идентифицировать геймеров

Группа сенаторов и депутатов Госдумы подготовила законопроект, обязывающий издателей игр идентифицировать игроков через мобильный номер или «Госуслуги». С документом и мнением участников рынка ознакомился «Коммерсант».

Авторы проекта предлагают обязать цифровые платформы создать возможности для издателей, чтобы те указывали о наличии «бранных слов», изображений или описаний жестокости и насилия, алкоголя или курения в игре. Издатели, в свою очередь, должны при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию с помощью номера телефона, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы.

«Коммерсант» опишет, что идентифицировать пользователя должны все издатели, в том числе иностранные. «То есть мера коснется и популярных площадок Steam и GOG», — уточнил собеседник газеты. В случае принятия закона зарубежные дистрибуторы не будут соответствовать требованиям.

По мнению законодателей, необходимо проводить экспертизу видеоигр на наличие элементов запрещенной к распространению в РФ информации.

Предлагаемые нормы могут поставить российских разработчиков в невыгодное положение по сравнению с иностранными, считают источники на видеоигровом рынке. Например, российским компаниям придется потратиться на подключение к ЕСИА, а иностранные, возможно, «продолжат реализовывать видеоигры среди российских пользователей без подключения к этой системе», пояснили они.