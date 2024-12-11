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Пол Мескал выставил свою одежду на продажу, чтобы собрать деньги на благотворительность

Сегодня в 00:09
Фото: Vinted

Ирландский актер Пол Мескал, известный по фильмам «Гладиатор 2» и «Солнце мое», выставил на продажу свою одежду, чтобы собрать деньги на благотворительность. Об этом сообщил The Guardian.

Мескал разместил на платформе Vinted вещи, которые выбрала для него стилистка Фелисити Кэй. Она готовила артиста к пресс-туру «Гладиатора 2». Купить можно кардиган Мескала с греческими статуями, ботинки бренда Jimmy Choo и полосатый кашемировый свитер, который актер надевал на шоу Saturday Night Live.

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Также поклонники артиста могут приобрести кепку с надписью «Actor» и джинсы от дизайнера Эли Расселл Линнец, клетчатую вязаную кофту от BW Marks, специально созданный для Мескала свитер от Herd, бело-синюю винтажную футболку, найденную Кэй в Лондоне, и алый кардиган AV Vattev.

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Ботинки — самый дорогой из представленных предметов. За них Мескал просит более 100 тысяч рублей. Полосатый свитер обойдется покупателю примерно в 80 тысяч. Самыми доступными покупками будет кепка, ее продают за 22 тысячи.

Всего за вещи из своего гардероба Мескал рассчитывает выручить 3545 фунтов стерлингов (более 475 тысяч рублей). Деньги актер перечислит организации Pieta, занимающейся предотвращением самоубийств.

Ранее Мескал уже зарабатывал деньги для Pieta, продавая предметы гардероба. В 2020 году он продал цепочку, которую носил его персонаж в сериале «Нормальные люди», за 70340 евро. Продажи одежды актера на Vinted стартуют 16 декабря.

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