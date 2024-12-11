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11-летняя девочка спаслась после кораблекрушения у побережья Италии, плавая на шинах

Вчера в 22:45
Фото: Jeremy Bishop/Unsplash

У берегов итальянского острова Лампедуза нашли 11-летнюю девочку, которая выжила после кораблекрушения и находилась в море трое суток. Ее спасли спасательный жилет и пара камер от покрышек, сообщает The Guardian.

Девочка из Сьерра-Леоне рассказала, что находилась на металлической лодке с 45 пассажирами, которая отплыла несколькими днями ранее из города Сфакс в Тунисе. Когда шаткое судно пробиралось по одному из самых опасных в мире миграционных маршрутов, оно попало в шторм, столкнувшись с волнами высотой 2,5 метра и ветром скоростью более 11 метров в секунду.

Девочка рассказала, что после крушения в воде рядом с ней оставались еще два человека, но «море унесло их» за два дня до ее спасения. Благотворительная спасательная организация Compass Collective опасается, что ребенок остался единственным выжившем из 45 человек на этом судне.

Капитан спасательного судна Trotamar III Маттиас Виденлюбберт назвал спасение девочки удачей. Экипаж услышал детские крики в темноте, несмотря на шум двигателя. Ребенок не ел и не пил несколько дней, страдал от гипотермии, но оказался очень отзывчивым. Ее доставили на Лампедузу, где лечивший врач сообщил местным СМИ, что вместе с ней был ее брат, который теперь считается пропавшим без вести.

За последнее десятилетие на морских маршрутах между Северной Африкой, Италией и Мальтой пропало или погибло более 24,4 тыс. человек.

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