Кристоф Вальц и Люси Лью появились в трейлере комедийного боевика «Старикан»

На ютуб-канале Paramount Movies опубликовали трейлер фильма «Старикан», главную роль в котором исполнил звезда «Бесславных ублюдков» и «Резни» Кристоф Вальц.
Помимо австрийского актера, в картине снялась Люси Лью из «Ангелов Чарли» и «Почему женщины убивают». Она предстала в образе Агаты, энергичого менеджера клуба и возлюбленной главного героя.
Вальц сыграл стареющего наемного убийцу Дэнни Долински, которого неожиданно просят обучить молодого киллера Вильборга. Дэнни с энтузиазмом приступает к работе и обнаруживает, что Вильборг — отличный партнер.
Криминальная пара берется ликвидировать конкурирующий преступный синдикат, но обнаруживает, что их начальство задумало поглотить соперника. Тогда Дэнни и Вильборг решают возглавить операцию — и всю организацию.
Роль Вильборга в ленте досталась Куперу Хоффману, известному по фильму «Лакричная пицца». В актерский состав проекта также вошли Райан МакПарланд, Энн Акинджирин, Джейсон Дон, Тони Херст, Кейт Катцман, Конор Маллен и Рори Маллен.
Режиссером «Старикана» выступил Саймон Уэст, постановщик «Воздушной тюрьмы» и «Когда звонит незнакомец». Он снял картину по сценарию Грега Джонсона. Продюсерами боевика стали Джиб Полемус, Мартин Бреннан и Хал Садофф. Фильм выйдет на экраны 21 февраля.