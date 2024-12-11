Кристоф Вальц и Люси Лью появились в трейлере комедийного боевика «Старикан»

На ютуб-канале Paramount Movies опубликовали трейлер фильма «Старикан», главную роль в котором исполнил звезда «Бесславных ублюдков» и «Резни» Кристоф Вальц.

Помимо австрийского актера, в картине снялась Люси Лью из «Ангелов Чарли» и «Почему женщины убивают». Она предстала в образе Агаты, энергичого менеджера клуба и возлюбленной главного героя.