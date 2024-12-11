Нового Патрика Бейтмана сыграет Остин Батлер

Остин Батлер сыграет главную роль в новой версии «Американского психопата» от Луки Гуаданьино. Об этом сообщает Variety.
Батлер сыграет Патрика Бейтмана, брокера-социопата с Уолл-Стрит и жестокого серийного убийцу. Ранее сообщалось, что на эту роль рассматривался актер из сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди. Оба актера играли очень разные версии Элвиса в фильмах «Присцилла» Софии Копполы (снялся Элорди) и «Элвис» База Лурмана (снялся Батлер), отмечает издание.
Фильм, сценарий к которому написал Скотт З. Бернс, будет не ремейком фильма 2000 года, где снялся Кристиан Бэйл, а новой адаптацией романа Брета Истона. Ленту выпустит студия Lionsgate.
Гуаданьино только что закончил съемки фильма «После охоты» с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Его предыдущие два фильма «Квир» и «Претенденты» были номинированы на «Золотой глобус».