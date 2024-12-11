В работе сервисов Meta* произошел глобальный сбой

Социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp и сервис микроблогов Threads перестали работать у многих пользователей по всему миру. Об этом сообщили TechCrunch и Engadget.

Все ресурсы принадлежат компании Meta*. Она столкнулась с «технической проблемой», из‑за которой приложения перестали прогружаться в том числе у пользователей в России.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть все в нормальное состояние, и приносим извинения за любые неудобства», — написали на странице компании в соцсети X.

Первые сообщения о сбое в работе сервисов появились около 21:00 по московскому времени. Число жалоб, исходя из данных портала Downdetector, пошло на спад спустя час. Однако проблема пока не решена.

Более 5 тыс. россиян пожаловались на проблемы с работой WhatsApp на платформе «Сбой.рф». Ее около 1,5 жалоб зафиксировано в связи со сбоем в Instagram*.