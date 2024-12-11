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В Иране введут смертную казнь за нарушение норм морали

Сегодня в 22:14
Фото: arash payam/Unsplash

В Иране введут смертную казнь за нарушение норм морали. Соответствующий закон, нацеленный на охрану «культуры целомудрия и хиджаба», приняли власти страны. Об этом сообщил The Guardian.

Согласно новому закону, «пропаганда наготы, непристойности, ношение неподобающей или открытой одежды» будет грозить штрафами до 1,6 млн рублей, поркой или тюремным заключением на срок от 5 до 15 лет для рецидивистов.

Отдельно будет наказываться демонстрация «аморального» поведения в иностранных медиа и гражданских организациях. Действия, которые власти расценят как «коррупцию на Земле», могут привести к смертной казни.

Правозащитники прокомментировали, что для женщин Ирана отныне может быть опасно отправлять видеозаписи себя без хиджаба в зарубежные СМИ или «иным образом заниматься мирной деятельностью».

Кроме того, закон защищает людей, которые преследуют иранок с непокрытой головой. Любой, кто попытается вступиться за них, сам окажется за решеткой или получит штраф.

Предприятия, коммерческие учреждения и образователи обязаны будут сообщать о нарушителях «норм морали». В противном случае им тоже грозит наказание.

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