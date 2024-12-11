Илон Маск стал первым человеком в истории с 400 млрд долларов

Состояние Илона Маска выросло до 439,2 млрд долларов. Бизнесмен стал первым человеком в истории с состоянием свыше 400 млрд, следует из индекса миллиардеров Bloomberg.

На данный момент размер состояния Маска опережает опережает основателя Amazon Джеффа Безоса и главы Meta* Марка Цукерберга. Капитал гендиректора SpaceX вырос на 50 млрд долларов после того, как его космическая компания стала самой дорогой с оценкой 350 млрд долларов.

В ноябре Bloomberg отмечал, что увеличение капитала Маска наблюдается с победы Дональда Трампа на выборах президента США. Бизнесмен финансировал президентскую кампанию республиканца и активно участвовал в ней, а позднее уже избранный президент объявил, что Маск возглавит департамент эффективности госуправления

В начале декабря суд в штате Делавер запретил Tesla выплачивать ее гендиректору Маску премию в размере 101 млрд долларов. С иском против бизнесмена выступил один из владельцев акций компании. По его мнению, от него и других держателей ценных бумаг скрыли документы о деятельности Маска на посту, а выплату одобрили директора, связанные с основателем.