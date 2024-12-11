«Ночлежка» предложила оборудовать все пункты обогрева для бездомных в Москве спальными местами

«Ночлежка» предложила администрации Москвы организовать спальные места во всех городских пунктах обогрева для бездомных людей. Об этом говорится в письме пресс-секретаря благотворительной организации Нины Амбросимовой. Документ есть у «Афиши Daily».
Из‑за того, что переночевать в городских пунктах обогрева нельзя, в них почти нет посетителей. При этом в пункте «Ночлежки», где такая возможность есть, заканчиваются места.
Чиновники не придают значения проблеме, на обслуживание системы городских пунктов тратятся огромные средства, а в Москве второй год умирает на улицах по пять тысяч бездомных, отмечает «Ночлежка».
В конце ноября ее представители побывали в четырех городских пунктах обогрева. В трех из них не было ни одного посетителя, еще в одном была пара человек. В этот же день в пункте «Ночлежки» ночевали 35 человек. Для сравнения за весь 2023 год в пункт обогрева «Косихино-Ухтомское» на окраине столицы пришли всего пять бездомных.
Главная причина тому ― отсутствие спальных мест. В большинстве муниципальных точек бездомным предлагают сидеть на скамейках без спинок. А из мобильных пунктов ― маршруток ― их выгоняют каждые два часа для проветривания.
Кроме того, бездомные просто не знают о городских пунктах обогрева. Чиновники говорят, что все информация есть на сайте социальной защиты, но у многих бездомных нет мобильных телефонов, чтобы его посетить. Объявления о мобильных пунктах, расположенных рядом с вокзалами, на самих вокзалах отсутствуют, а сотрудники не могут подсказать, где они расположены.
В «Ночлежке» предлагают оборудовать все пункты обогрева спальными местами, равномерно распределить потоки людей между ними, создать заметную систему информирования о доступных точках, включая онлайн-карты, объявления и листовки. В организации считают, что все это можно сделать буквально за несколько дней.
«Мы увидели, что городские власти вложили существенные средства в развитие городской инфраструктуры, но из‑за недостатков в организации процесса бездомные люди все равно остаются без помощи. При этом мы видим, что спрос на возможность переночевать в тепле и безопасности очень велик, тысячи бездомных людей умирают в Москве каждый год, не получая необходимой помощи», ― отметила директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.