«Ночлежка» предложила оборудовать все пункты обогрева для бездомных в Москве спальными местами

«Ночлежка» предложила администрации Москвы организовать спальные места во всех городских пунктах обогрева для бездомных людей. Об этом говорится в письме пресс-секретаря благотворительной организации Нины Амбросимовой. Документ есть у «Афиши Daily».

Из‑за того, что переночевать в городских пунктах обогрева нельзя, в них почти нет посетителей. При этом в пункте «Ночлежки», где такая возможность есть, заканчиваются места.

Чиновники не придают значения проблеме, на обслуживание системы городских пунктов тратятся огромные средства, а в Москве второй год умирает на улицах по пять тысяч бездомных, отмечает «Ночлежка».

В конце ноября ее представители побывали в четырех городских пунктах обогрева. В трех из них не было ни одного посетителя, еще в одном была пара человек. В этот же день в пункте «Ночлежки» ночевали 35 человек. Для сравнения за весь 2023 год в пункт обогрева «Косихино-Ухтомское» на окраине столицы пришли всего пять бездомных.

Главная причина тому ― отсутствие спальных мест. В большинстве муниципальных точек бездомным предлагают сидеть на скамейках без спинок. А из мобильных пунктов ― маршруток ― их выгоняют каждые два часа для проветривания.

Кроме того, бездомные просто не знают о городских пунктах обогрева. Чиновники говорят, что все информация есть на сайте социальной защиты, но у многих бездомных нет мобильных телефонов, чтобы его посетить. Объявления о мобильных пунктах, расположенных рядом с вокзалами, на самих вокзалах отсутствуют, а сотрудники не могут подсказать, где они расположены.

В «Ночлежке» предлагают оборудовать все пункты обогрева спальными местами, равномерно распределить потоки людей между ними, создать заметную систему информирования о доступных точках, включая онлайн-карты, объявления и листовки. В организации считают, что все это можно сделать буквально за несколько дней.