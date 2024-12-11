В Госдуме готовят законопроект о запрете показа фильмов на стримингах без разрешения Минкульта

Депутаты Госдумы и сенаторы разработали законопроект о запрете показа онлайн-кинотеатрами фильмов без прокатного удостоверения. Необходимость поправок в законы объясняется огромным количество контента, «который нам вредит», передает РБК слова одного из авторов документа Андрея Свинцова.

Группа законодателей вдобавок предлагает наделить Министерство культуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Сейчас такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя, отмечает РБК.

По мнению авторов, основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения может стать наличие в фильме «пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности». Собеседник из неназванного онлайн-кинотеатра уточнил, что сейчас прокатное удостоверение необходимо только на прокат в кинотеатрах.

Свинцов упомянул «огромное количество детской литературы», которая «антироссийская во всех смыслах слова» и «противоречит указу президента и нормам морали». То же самое, по его словам, наблюдается в кино и музыке, поэтому нужно «внимательно взглянуть на все».