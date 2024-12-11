У Найка Борзова появилась маленькая лошадка. Ее зовут Фаня!

Российский музыкант Найк Борзов, автор песни «Лошадка», опекает маленькую лошадку по кличке Фаня. Об этом артист рассказал в инстаграме*.

Борзов опубликовал видео, где он гуляет со своей подопечной. По словам певца, Фаня «через многое прошла и чудом осталась жива». Теперь лошадка живет в центре реабилитации животных «Свобода-центр» в Ленинградской области.

Борзов пообещал делиться на своей странице историями из жизни Фани. Возможно, из них зрители узнают, как малышка ладит с другими лошадьми, находящимися в «Свобода-центре».

Ранее центр показывал, как Фаня гуляет со своими приятелями, пробует на вкус снег и бегает по полю наперегонки с конем Ацтеком.

Фаня живет в «Свобода-центре» с 2019 года. До этого она работала в парке аттракционов «прокатной пони». Гости парка кормили лошадку сахарной ватой и снеками, из‑за чего Фаня серьезно поправилась.