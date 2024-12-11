Deadline: у «Йеллоустоуна» будет спин-офф про Бет Даттон и Рипа Уиллера

Келли Райли и Коул Хаузер, сыгравшие одни из главных ролей в «Йеллоустоуне», заключили сделки на участие в спин-оффе сериала. Об этом пишут Deadline и Variety со ссылкой на информированные источники.
Многосерийный спин-офф будет посвящен героям Райли и Хаузера ― Бет Даттон и Рипу Уиллеру. Над креативом для него работает Тейлор Шеридан, вдохновитель оригинального сериала.
В названии у нового спин-оффа останется «Йеллоустоун», что должно продемонстрировать его тесную связь с материнским проектом. По данным Deadline, к съемкам присоединятся и другие актеры из оригинального шоу.
Финальная серия «Йеллоустоуна» выйдет 15 декабря. Последние шесть эпизодов были сняты без Кевина Костнера, который покинул проект в середине сезона. Создатели сериала называли финал пятого сезона концом истории.