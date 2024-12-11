Джон Гальяно уйдет из Maison Margiela

Британский дизайнер Джон Гальяно покинет модный дом Maison Margiela, креативным директором которого он выступал в течение почти десяти лет. Об этом модельер сообщил в инстаграме*.

Гальяно не раскрыл своих планов на будущее, но признался, что «каждый день стремится быть лучшей версией» самого себя и поблагодарил Мартина Маржела за второй шанс в профессии.

Дизайнер признался, что его «сердце переполняет радостная благодарность», и поделился, что уже в течение 14 лет сохраняет трезвость. «Живу жизнь, которая лучше той, о которой я когда‑либо мечтал», — подчеркнул он.

Гальяно пообещал, что «продолжит искупать свою вину» за прошлое и «никогда не перестанет мечтать». Он отметил, что Маржела «заставил его почувствовать, что он может выполнять свою работу».

Модельер призвал фэшн-индустрию поддерживать людей, принимать их, прощать и давать вторые шансы вместо того, чтобы «отменять». Он добавил, что долгое время винил себя за то, что последовал стереотипу, якобы креативность подпитывается алкоголем и наркотиками. Теперь же он знает, что она может существовать благодаря небезразличному творческому сообществу.

Джон Гальяно выступал главным дизайнером бренда Givenchy в 1995–1996 годах и Christian Dior в 1996–2011 годах. В 2011 году он был уволен из Dior за пьяный дебош в парижском кафе, во время которого он позволил себе антисемитские высказывания, а также признался в любви к Гитлеру.