Джон Гальяно уйдет из Maison Margiela

Сегодня / 18:57
ЧМ по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии
Сегодня / 20:47
У Найка Борзова появилась маленькая лошадка. Ее зовут Фаня!
Сегодня / 20:03
Deadline: у «Йеллоустоуна» будет спин-офф про Бет Даттон и Рипа Уиллера
Сегодня / 19:26
Немецкий остров Боркум отказался от многовековой традиции бить женщин коровьими рогами на фестивале
Сегодня / 18:59
В «ГЭС-2» открывается выставка о паранаучных духовных практиках ― от ритуалов до рейвов
Сегодня / 18:17
Кира Найтли поделилась, что не станет мамой в третий раз из‑за «Свинки Пеппы»
Сегодня / 18:04
Росгвардия советует москвичам оставлять свет в квартире при отъезде на праздники
Сегодня / 17:59
Сеть спортзалов извинилась перед подругами, которым запретили помогать друг другу тренировке
Сегодня / 17:26
«Мы готовим вам сюрприз»: у мультика «Грузовички» появился тизер
Сегодня / 17:25
Горбатый кит проплыл рекордные 13 тыс. километров из Южной Америки в Африку
Сегодня / 16:56
Австралию назвали самой расслабляющей страной
Сегодня / 16:40
Настя Ивлеева вышла замуж за внука Юлиана Семенова
Сегодня / 15:58
В России выпустили первые школьные пособия по ИИ
Сегодня / 15:19
Дети Руперта Мердока не дали отцу лишить их долей в его компаниях благодаря сериалу «Наследники»
Сегодня / 15:13
Каток, мастер-классы и выступления звезд: в шести городах России стартует Winter Fest
Сегодня / 14:55
Рыбопромышленники объяснили высокие цены на красную икру борьбой с нелегальной продукцией
Сегодня / 14:40
Лиза Кудроу расплакалась во время просмотра эпизода «Друзей» со свадьбой Фиби
Сегодня / 14:11
Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка
Сегодня / 14:04
Пол Мескаль планирует сыграть одного из The Beatles в фильмах Сэма Мендеса
Сегодня / 13:38
Четверть россиян решили обойти замедление ютуба
Сегодня / 12:18
Эминем снялся в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
Сегодня / 12:06
Дрейк Белл хотел бы перезапустить «Дрейка и Джоша» в стиле «Умерь свой энтузиазм»
Сегодня / 11:49
Demure, жены и служебные романы: Pornhub подвел итоги 2024 года
Сегодня / 11:00
The Wrap: Sony перестанет развивать вселенную о врагах Человека-паука из‑за провальных фильмов
Сегодня / 10:52
Онлайн-кинотеатры России сократили выпуск оригинальных сериалов
Сегодня / 10:07
«Тревожное поколение» и «Инженерия на виду»: Билл Гейтс поделился списком книг на праздники
Сегодня / 10:00
Noize MC* и Монеточку* номинировали на Нобелевскую премию мира
Сегодня / 09:09
Джим Кэрри о возвращении в кино в «Сонике-3»: «Ну я сильно потратился, и мне были нужны деньги»
Сегодня / 01:56
Певица Холзи выпустит черную комедию «Жажда крови» для Prime Video вместе с автором «Перл»
Сегодня / 01:04
Иэн МакКеллен, Михаэла Коул и Джеймс Корден появятся в новом проекте Стивена Содерберга
Сегодня / 00:16
Брук Шилдс сыграет в картине о подростках-роллерах из 70-х от сценариста «Меняемся воротами»
Вчера / 23:40
Роберт Де Ниро и Бен Стиллер снимутся в новом фильме из серии «Знакомство с родителями»
Вчера / 23:11
В Германии семья разместила дома 605 рождественских елей — и установила мировой рекорд
Вчера / 22:20
В России отложили на неизвестный срок прокат фильма «Дева Мария: Мать Христа» с Энтони Хопкинсом
Вчера / 22:12
Пропавший кот Марти из Петербурга вернулся домой спустя 10 дней

Джон Гальяно уйдет из Maison Margiela

Сегодня в 19:39
Фото: Tristan Fewings/BFC/Getty Images

Британский дизайнер Джон Гальяно покинет модный дом Maison Margiela, креативным директором которого он выступал в течение почти десяти лет. Об этом модельер сообщил в инстаграме*.

Гальяно не раскрыл своих планов на будущее, но признался, что «каждый день стремится быть лучшей версией» самого себя и поблагодарил Мартина Маржела за второй шанс в профессии.

Дизайнер признался, что его «сердце переполняет радостная благодарность», и поделился, что уже в течение 14 лет сохраняет трезвость. «Живу жизнь, которая лучше той, о которой я когда‑либо мечтал», — подчеркнул он.

Гальяно пообещал, что «продолжит искупать свою вину» за прошлое и «никогда не перестанет мечтать». Он отметил, что Маржела «заставил его почувствовать, что он может выполнять свою работу».

Модельер призвал фэшн-индустрию поддерживать людей, принимать их, прощать и давать вторые шансы вместо того, чтобы «отменять». Он добавил, что долгое время винил себя за то, что последовал стереотипу, якобы креативность подпитывается алкоголем и наркотиками. Теперь же он знает, что она может существовать благодаря небезразличному творческому сообществу.

Джон Гальяно выступал главным дизайнером бренда Givenchy в 1995–1996 годах и Christian Dior в 1996–2011 годах. В 2011 году он был уволен из Dior за пьяный дебош в парижском кафе, во время которого он позволил себе антисемитские высказывания, а также признался в любви к Гитлеру.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами