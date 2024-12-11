ЧМ по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия станет следующей страной, которая примет Чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет в 2034 году, передает The Guardian.

Саудовская Аравия была единственной претенденткой на проведения ЧМ по футболу через 12 лет. Представителям ФИФА оставалось лишь утвердить страну в качестве принимающей стороны — они сделали это единогласно.

Власти Саудовской Аравии приступят к строительству 11 новых стадионов. Турнир с участием 48 команд пройдет в пяти городах, в том числе столице Эр-Рияде. The Guardian пишет, что из‑за высоких температур летом чемпионат может состояться с января по февраль.

Против проведения ЧМ в Саудовской Аравии выступали правозащитники. Их беспокоит соблюдение прав человека в этой стране. Подобная критика появлялась и перед турниром в Катаре 2022 года.

«Безрассудное решение ФИФА отдать право проведения чемпионата мира 2034 года Саудовской Аравии без обеспечения адекватной защиты прав человека поставит под угрозу жизни многих людей. На основании имеющихся на сегодняшний день четких доказательств ФИФА знает, что без фундаментальных реформ в Саудовской Аравии рабочие будут подвергаться эксплуатации и даже умирать, и тем не менее решила продолжить свое движение, несмотря ни на что», — заявил глава отдела Amnesty International по трудовым правам и спорту Стив Кокберн.

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в нескольких странах — Испании, Португалии и Марокко, но первые несколько игр пройдут в Южной Америке в ознаменование 100-летия турнира.