В «ГЭС-2» открывается выставка о паранаучных духовных практиках ― от ритуалов до рейвов

12 декабря в московском Доме культуры «ГЭС-2» стартует выставка «Новая новая эра», которая продлится до 9 марта. Подробностями с «Афишей Daily» поделилась пресс-служба культурной площадки.
«Новая новая эра» это культурологическое исследование популярных паранаучных практик духовности ― от ритуалов и сказочного фольклора до рейв-культуры и волновой теории. Тема раскрывается художниками через картины, видео и перформансы.
На выставке представят искусство, затрагивающее астрологию, нумерологию, карты таро, медитацию и другие псевдонаучные системы и символы. Работы классиков советского нонконформизма здесь соседствуют с инсталляциями современных отечественных и зарубежных художников.
«Исследование таких сложных и неоднозначных явлений, как „новая новая эра“, дает повод поговорить о научном и магическом мышлении и, шире, о стратегиях взаимодействия с миром. Художественные практики, точно так же как, например, эзотерические, можно рассматривать в качестве одного из способов познания себя и окружающей действительности — даже если для этого нужно уклониться от интеллектуального постижения мира и поддаться чарам новых технологий», ― отметили в пресс-службе «ГЭС-2».
Среди художников, чьи работы представят на выставке, ― Вивиан Каккури, Деа Джанкович, Михаил Максимов, Владимир Янкилевский и Александра Сухерва.
Куратор в области современного танца Ольга Цветкова дебютирует с перформансом «Танц-оракул». В нем художница совместит две важных для нее практики ― танец и нумерологию.
Режиссер Дарья Бреслер и звукорежиссер Зоя Белова представят аудиоспектакль «Эон», основанный на разговорах с биоэнерготерапевтами, тарологами, хилерами, астрологами, шаманами и последователями дизайна человека.