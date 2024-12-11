В «ГЭС-2» открывается выставка о паранаучных духовных практиках ― от ритуалов до рейвов

«Исследование таких сложных и неоднозначных явлений, как „новая новая эра“, дает повод поговорить о научном и магическом мышлении и, шире, о стратегиях взаимодействия с миром. Художественные практики, точно так же как, например, эзотерические, можно рассматривать в качестве одного из способов познания себя и окружающей действительности — даже если для этого нужно уклониться от интеллектуального постижения мира и поддаться чарам новых технологий», ― отметили в пресс-службе «ГЭС-2».