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Немецкий остров Боркум отказался от многовековой традиции бить женщин коровьими рогами на фестивале

Сегодня в 19:26
Фото: Picture Alliance/Getty Images

На немецком острове Боркуме впервые за несколько веков фестиваль в канун Дня Святого Николая прошел без избиений женщин коровьими рогами. Об этом сообщил Associated Press.

Жители Боркума отказались от традиционной практики после того, как о ней узнала широкая общественность. В конце ноября на телеканале ARD показали фильм о том, как мужчины острова из года в год 5 декабря нападают на женщин и беспощадно бьют их по ягодицам — так, чтобы жертвы не могли сидеть несколько дней.

Это побудило организаторов фестиваля Klaasohm запретить насильственную традицию. В преддверии праздника они даже призвали женщин сообщать в полицию о нападениях и пообещали, что избиения отныне будут наказуемы.

Мэр острова Юрген Аккерманн рассказал, что атаки на девушек начались много веков назад. Они появились в качестве наказания за приближение без разрешения к клаасомам — одетым в маски, овчины и перья участникам фестиваля.

По словам Аккермана, жестокий обычай переосмысляли в течение последнего десятилетия. Но власти не принимали жестких мер против нее — вероятно, потому что традицию по-прежнему защищают многие жители острова, причем даже женщины. Почти 200 жительниц Боркума вышли на акцию протеста против отмены ритуала.

Изначально, как утверждают немецкие СМИ, Klaasohm отмечали китобои, которые возвращались на Боркум после месяцев в море. С помощью шумного фестиваля они демонстрировали местным женщинам, кто хозяева на острове.

Мужчины наряжались и устраивали ритуальные бои, выпивали, а затем гуляли по улицам. Детей они угощали медовой выпечкой, а вот на женщин устраивали охоту. Для последних фестиваль заканчивался синяками и чувством унижения.

Традиция не была отменена ранее, поскольку о ней мало кто знал. Жители Боркума не публиковали видео с Klaasohm в сети. Несогласные с обычаем мужчины боялись выступать против него, а многие женщины воспринимали преследования как увлекательную игру в прятки, которая, впрочем, может закончиться неприятно.

«На Боркуме, если вы открыто говорите о том, что хотите это прекратить, вам говорят, что вы не понимаете праздника, не чтите традиции и каким‑то образом поддаетесь давлению извне», — пояснил молодой человек, уехавший с острова.

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