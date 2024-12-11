Кира Найтли поделилась, что не станет мамой в третий раз из‑за Свинки Пеппы

Британская актриса Кира Найтли, известная по фильмам «Искупление» и «Реальная любовь», рассказала в шоу Джимми Фэллона, как решила больше не рожать детей. Об этом написал Independent.

Актриса поделилась, что задумалась о третьем ребенке, когда подросли две ее дочери Эди и Делайла — им сейчас девять и пять лет. Найтли смотрела с ними мультфильмы японской анимационной студии Ghibli — и получала удовольствие от этого процесса.

«Это было просто замечательно после семи лет просмотра „Свинки Пеппы“. И это был тот момент, когда ты думаешь „О, они такие хорошие. Может, нам завести еще одного ребенка?“» — вспомнила Найтли.

Она пришла к выводу, что могла бы забеременеть еще раз. Артистку не пугали новые роды. Но вот перспектива смотреть с ребенком «Свинку Пеппу» ужаснула Найтли. «Я больше не могу смотреть „Свинку Пеппу“. Этого не будет. Больше никаких детей», — подчеркнула актриса.

Найтли рассказала также, как складываются отношения с ее старшей дочерью. Девочка, по словам кинозвезды, стесняется своей матери. На вечеринке, которую Эди устроила для друзей, она попросила маму перестать танцевать и постоять в углу.