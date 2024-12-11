Сеть спортзалов извинилась перед подругами, которым запретили помогать друг другу тренировке

Сеть спортзалов DDX принесла извинения двум клиенткам, которым пригрозили деактивацией абонемента из‑за нарушения внутреннего правила. Работница сделала замечание подружкам, которые помогали друг другу делать упражнения.

9 декабря пользовательница соцсетей @uniracy выложила ролик со своей фитнес-тренировки с подругой в одном из залов DDX в Петербурге. За кадром сотрудница обращается к девушкам и говорит, что «у нас запрещено проводить тренировку». Когда посетительницы пытаются объяснить, что они не проводят тренировку, а «просто подсказывают» друг другу, их собеседница предлагает «работать на аренду, платить 40 тысяч и тренировать». В случае, если это повторится, девушкам пригрозили составлением акта и после очередного нарушения «закрыть абонемент».

@uniracy

В комментариях правило DDX раскритиковали, отметив, что девушки заплатили за абонементы и имеют право давать советы друг другу. Однако один из комментаторов рассказал, что некоторые клиенты «ходят втихую и тренируют» за деньги, тем самым зарабатывая на фитнес-клубе.

Пользователь по имени Сергей Кузьмин (@sergeykuzminofficial) в комментариях написал, что ему удалось выиграть суд против сети спортзалов из‑за этого правила. По его словам, действия ответчика признали незаконными, вынесли ему штраф, восстановили абонемент истца, обязали выплатить моральную компенсацию и судебные расходы.

11 декабря представители DDX рассказали «Подъему», что провели беседу с сотрудницей. Они подтвердили, что в договоре оферты действительно есть пункт, запрещающий друг друга тренировать, который призван обеспечивать безопасность.

«Когда люди приходят в клуб, мы не знаем, когда они помогают, они точно помогают или могут травмировать друг друга. Поэтому есть такое правило. Но в любом случае мы принесли девушке извинения за то, в какой форме донесли тренеры эту информацию», — заявили в DDX.