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Сеть спортзалов извинилась перед подругами, которым запретили помогать друг другу тренировке

Сегодня в 17:59
Фото: Cathy Pham/Unsplash

Сеть спортзалов DDX принесла извинения двум клиенткам, которым пригрозили деактивацией абонемента из‑за нарушения внутреннего правила. Работница сделала замечание подружкам, которые помогали друг другу делать упражнения.

9 декабря пользовательница соцсетей @uniracy выложила ролик со своей фитнес-тренировки с подругой в одном из залов DDX в Петербурге. За кадром сотрудница обращается к девушкам и говорит, что «у нас запрещено проводить тренировку». Когда посетительницы пытаются объяснить, что они не проводят тренировку, а «просто подсказывают» друг другу, их собеседница предлагает «работать на аренду, платить 40 тысяч и тренировать». В случае, если это повторится, девушкам пригрозили составлением акта и после очередного нарушения «закрыть абонемент».

@uniracy

В комментариях правило DDX раскритиковали, отметив, что девушки заплатили за абонементы и имеют право давать советы друг другу. Однако один из комментаторов рассказал, что некоторые клиенты «ходят втихую и тренируют» за деньги, тем самым зарабатывая на фитнес-клубе.

Пользователь по имени Сергей Кузьмин (@sergeykuzminofficial) в комментариях написал, что ему удалось выиграть суд против сети спортзалов из‑за этого правила. По его словам, действия ответчика признали незаконными, вынесли ему штраф, восстановили абонемент истца, обязали выплатить моральную компенсацию и судебные расходы.

11 декабря представители DDX рассказали «Подъему», что провели беседу с сотрудницей. Они подтвердили, что в договоре оферты действительно есть пункт, запрещающий друг друга тренировать, который призван обеспечивать безопасность.

«Когда люди приходят в клуб, мы не знаем, когда они помогают, они точно помогают или могут травмировать друг друга. Поэтому есть такое правило. Но в любом случае мы принесли девушке извинения за то, в какой форме донесли тренеры эту информацию», — заявили в DDX.

Двум девушкам администрация DDX принесла извинения и предложила бесплатные три месяца посещения всех фитнес-залов в городе. Они согласились. @uniracy призналась, что после инцидента не хочет заниматься спортом «под пристальным вниманием», поэтому выберет зал по другому адресу.

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