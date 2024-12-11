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Росгвардия советует москвичам оставлять свет в квартире при отъезде на праздники

Сегодня в 18:04
Фото: Construction Photography/Avalon/Getty Images

Росгвардия рекомендовала жителям Москвы оставлять свет в квартирах при отъезде во время новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии в Москве Александра Романенко.

В идеале он предлагает оборудовать квартиру техническими средствами охраны, а если возможности нет ― пользоваться «народными средствами». «При отъезде стоит просить родственников, родных, близких, соседей, чтобы они присматривали за квартирой, вплоть до того, чтобы убирали газеты из почтового ящика, чтобы нарушители понимали, что кто‑то живет. Рекомендуется оставлять свет, возможно, закрывать шторы, закрывать окна плотно, чтобы невозможно было попасть в квартиру без вашего участия», ― советует Романенко.

Еще одним профилактическим инструментом могут стать таблички, предупреждающие, что жилье находится под охраной.

По словам представителя Росгвардии, основные правонарушения во время зимних праздников ― умышленное причинение вреда здоровью в состоянии опьянения, кражи на улицах, из домов и магазинов, а также мелкое хулиганство.

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