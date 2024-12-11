«Мы готовим вам сюрприз»: у мультика «Грузовички» появился тизер

Кинокомпания «Вольга» показала тизер мультфильма «Грузовички». Анимационная картина появится в кино 30 апреля 2026 года.
В коротком ролике главный герой, карьерный самосвал Саня «из семьи самых мощных грузовиков на свете» обещает удивить зрителей приключениями группы его друзей.
Описание фильма обещает историю о грузовиках-подростках, в которой быть большим — не значит быть взрослым. Саня вместе с родителями всю жизнь работал в карьере, но однажды встретил жителей города — «КамАЗ» и поливальную машину. Новые знакомые открывают ему огромный удивительный мир, но вскоре на город надвигается угроза в виде проснувшегося вулкана. Грузовичкам предстоит собраться вместе и придумать план по победе над стихией.
Режиссером проекта выступил Дмитрий Грачев, в прошлом он ставил романтические комедии «Невеста любой ценой» с Павлом Волей и «Свадьба по обмену» с Екатериной Вилковой и Федором Бондарчуком. Также в его резюме есть новелла «Виолончелист» из антологии «С новым годом, мамы!».