«Мы готовим вам сюрприз»: у мультика «Грузовички» появился тизер

Описание фильма обещает историю о грузовиках-подростках, в которой быть большим — не значит быть взрослым. Саня вместе с родителями всю жизнь работал в карьере, но однажды встретил жителей города — «КамАЗ» и поливальную машину. Новые знакомые открывают ему огромный удивительный мир, но вскоре на город надвигается угроза в виде проснувшегося вулкана. Грузовичкам предстоит собраться вместе и придумать план по победе над стихией.