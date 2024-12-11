Горбатый кит проплыл рекордные 13 тыс. километров из Южной Америки в Африку

Горбатый кит преодолел более 13 тыс. километров от Южной Америки до Африки. По мнению исследователей, это самое длинное расстояние, когда‑либо зарегистрированное для одного кита.

Сначала самец горбатого кита был замечен у побережья Колумбии, а спустя почти десять лет — у Занзибара, Африка. Соавтор исследования, биолог-китовед из Университета Южного Креста Тед Чизман подчеркивает, что пройденное расстояние почти в два раза больше, чем при обычной миграции.

По его мнению, кит оказался далеко за пределами своего обычного ареала и популяционной группы. Был ли он принят сородичами в новом месте, исследователи не знают.

Открытие удалось сделать благодаря платформе Чизмана Happywhale. С ее помощью исследователи и ученые могут регистрировать и идентифицировать отдельных китов по их хвостам, используя модифицированную форму распознавания лиц.