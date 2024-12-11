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В России выпустили первые школьные пособия по ИИ

Сегодня в 15:58
Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Издательство «Просвещение» подготовило первые в России учебные пособия по искусственному интеллекту для внеурочных занятий в школах. Они предназначены для учеников 5–9-х классов, сообщает «Интерфакс».

Учебные пособия соответствуют федеральной рабочей программе «Искусственный интеллект» по внеурочной деятельности, заявили в издательстве «Просвещение». В него включено «цифровое дополнение» с сервисами GigaChat и Kandinsky. Авторы рассказывают о принципах работы ИИ, как с ним взаимодействуют специалисты и в каких сферах он применяется.

«Учебные пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нашей повседневной жизни и почему он является не угрозой, а помощником для людей», — рассказали в пресс-службе издательства.

В подготовке пособия участвовали разработчики технологий ИИ из «Сбера», «Яндекса», «Т-Банка», МТС, «Газпромнефти» и других компаний. В «Просвещении» подчеркнули, что новое пособие необязательно изучать на уроках информатики, так как оно разработано для внеурочной работы.

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