В России выпустили первые школьные пособия по ИИ

Издательство «Просвещение» подготовило первые в России учебные пособия по искусственному интеллекту для внеурочных занятий в школах. Они предназначены для учеников 5–9-х классов, сообщает «Интерфакс».

Учебные пособия соответствуют федеральной рабочей программе «Искусственный интеллект» по внеурочной деятельности, заявили в издательстве «Просвещение». В него включено «цифровое дополнение» с сервисами GigaChat и Kandinsky. Авторы рассказывают о принципах работы ИИ, как с ним взаимодействуют специалисты и в каких сферах он применяется.

«Учебные пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нашей повседневной жизни и почему он является не угрозой, а помощником для людей», — рассказали в пресс-службе издательства.