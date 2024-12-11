Австралию назвали самой расслабляющей страной

Сайт BookRetreats, специализирующийся на ретрит-турах, составил рейтинг стран, где лучше всего можно расслабиться на природе и отдохнуть от шума городов и толп людей.
Эксперты проанализировали 76 направлений по девяти факторам, включая процент охраняемых территорий, площадь лесов, плотность населения, уровень шума и светового загрязнения, спокойствие и возможности для оздоровления.
Первое место заняла Австралия, в которой плотность населения составляет всего 3,4 человека на квадратный километр (для сравнения: в Италии это показатель достигает 198). Полностью двадцатка самых расслабляющих стран выглядит так:
- Австралия
- Канада
- Исландия
- Финляндия
- Новая Зеландия
- Австрия
- Швеция
- Эстония
- Норвегия
- Португалия
- Ботсвана
- Хорватия
- Германия
- Черногория
- Япония
- Испания
- Болгария
- Литва
- Чехия
- Малайзия
В марте авторы World Happiness Report опубликовали рейтинг за 2024 год. Самыми счастливыми странами были признаны Финляндия, Дания и Исландия, самой несчастной — Афганистан. Россия заняла 72-ю строчку из 143.