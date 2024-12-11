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Австралию назвали самой расслабляющей страной

Сегодня в 16:56

Сайт BookRetreats, специализирующийся на ретрит-турах, составил рейтинг стран, где лучше всего можно расслабиться на природе и отдохнуть от шума городов и толп людей.

Эксперты проанализировали 76 направлений по девяти факторам, включая процент охраняемых территорий, площадь лесов, плотность населения, уровень шума и светового загрязнения, спокойствие и возможности для оздоровления.

Первое место заняла Австралия, в которой плотность населения составляет всего 3,4 человека на квадратный километр (для сравнения: в Италии это показатель достигает 198). Полностью двадцатка самых расслабляющих стран выглядит так:

  1. Австралия
  2. Канада
  3. Исландия
  4. Финляндия
  5. Новая Зеландия
  6. Австрия
  7. Швеция
  8. Эстония
  9. Норвегия
  10. Португалия
  11. Ботсвана
  12. Хорватия
  13. Германия
  14. Черногория
  15. Япония
  16. Испания
  17. Болгария
  18. Литва
  19. Чехия
  20. Малайзия

В марте авторы World Happiness Report опубликовали рейтинг за 2024 год. Самыми счастливыми странами были признаны Финляндия, Дания и Исландия, самой несчастной — Афганистан. Россия заняла 72-ю строчку из 143.

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