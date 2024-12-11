Рыбопромышленники объяснили высокие цены на красную икру борьбой с нелегальной продукцией

Низкие цены на красную икру три-пять лет назад были связаны с нелегальной продукцией, а сейчас рынок «стал приходить в нормальность». Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Это икра [нелегальная], которую воровали у будущих поколений, безжалостно уничтожая рыбу, оставляя могильники на берегах камчатских рек. Эта икра поступала в торговлю и снижала уровень цены», — сказал Зверев. Объем продукции от браконьеров оценивался примерно 1000–1500 тонн (примерно 10% рынка), уточняет издание.

Зверев отметил, что в 2024 году «ситуацию несколько усугубила плохая путина» — худшая за 20 лет.

По данным ВАРПЭ, стоимость красной икры в рознице достигает 8500–9000 рублей за 1 килограмм, у производителей — около 5000–6000 рублей. Зверев посоветовал брать икру в интернете у тех, кто «давно работают на рынке», а не «левых ресурсах, предлагающих суперскидку».

Эксперты говорят, что ежегодно в РФ употребляют около 15 тыс. тонн, а по итогам этого года производство может составить 11,5 тыс. тонн. В 2023-м на фоне высоких объемов вылова произведено 25 тыс. тонн. Остатки замораживают и переносят «на нерыбный год».