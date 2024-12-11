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Рыбопромышленники объяснили высокие цены на красную икру борьбой с нелегальной продукцией

Сегодня в 14:55
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Низкие цены на красную икру три-пять лет назад были связаны с нелегальной продукцией, а сейчас рынок «стал приходить в нормальность». Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Это икра [нелегальная], которую воровали у будущих поколений, безжалостно уничтожая рыбу, оставляя могильники на берегах камчатских рек. Эта икра поступала в торговлю и снижала уровень цены», — сказал Зверев. Объем продукции от браконьеров оценивался примерно 1000–1500 тонн (примерно 10% рынка), уточняет издание.

Зверев отметил, что в 2024 году «ситуацию несколько усугубила плохая путина» — худшая за 20 лет.

По данным ВАРПЭ, стоимость красной икры в рознице достигает 8500–9000 рублей за 1 килограмм, у производителей — около 5000–6000 рублей. Зверев посоветовал брать икру в интернете у тех, кто «давно работают на рынке», а не «левых ресурсах, предлагающих суперскидку».

Эксперты говорят, что ежегодно в РФ употребляют около 15 тыс. тонн, а по итогам этого года производство может составить 11,5 тыс. тонн. В 2023-м на фоне высоких объемов вылова произведено 25 тыс. тонн. Остатки замораживают и переносят «на нерыбный год».

Продукты для новогодних блюд за год увеличились в цене на 11,4%. Сильнее всего подорожал картофель — с 27,8 до почти 46 рублей за килограмм. Следом идут сливочное масло (с 835,23 до 1096,11 р.), шампанское (с 465,63 до 513,66 р. за бутылку), красная рыба и сельдь, сыры, куриные яйца и многие другие продукты. Мандарины же прибавили в цене менее чем 3,6% — с 244,6 до 253,4 рубля за кило. Дешевле стала только курица.

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