Настя Ивлеева вышла замуж за внука Юлиана Семенова

Настя Ивлеева вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака. Имя ее партнера первыми сообщили телеграм-каналы «Светский хроник» и «Жаба и гадюка», позже селебрити подтвердила это «Беспощадному пиарщику».

О свадьбе телеведущей стало известно 10 декабря. Ивлеева написала о том, что вышла замуж, не упомянув имя избранника.

Как пишет «БП», молодожены расписались в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью, а церемонию проведут позже.

32-летний Филипп Бегак известен как сын ведущего шоу «Правила жизни» на канале «Культура» Алексея Бегака. После смерти отца в 2022 году он продолжил его дело и возглавил ту же передачу. Парень работал на телевидении с 19 лет, до выхода в эфир он занимался производством программы «C новым домом!» на телеканале «Россия 1».

Бегак приходится внуком советскому писателю Юлиану Семенову, автору «Семнадцати мгновений весны». Кроме того, его бабушка Екатерина была дочерью детской писательницы Натальи Кончаловской от первого брака и падчерицей писателя Сергея Михалкова.

Для Ивлеевой брак станет вторым. В 2020 году она выходила замуж за рэпера Элджея, спустя два года пара рассталась.