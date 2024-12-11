Каток, мастер-классы и выступления звезд: в шести городах России стартует Winter Fest

С декабря по 1 марта в шести городах России вновь пройдет фестиваль Winter Fest от команды российского фигуриста Ильи Авербуха. Об этом «Афише Daily» рассказали его организаторы.

В программе ― каток всю зиму, мастер-классы и выступления с участием олимпийских чемпионов и звезд, образовательные ивенты от Universal University и Британской Высшей Школы Дизайна, инсталляции и другие активности.

6 декабря Winter Fest стартовал в московском саду «Эрмитаж», 1 декабря ― на площади Мира в Красноярске. Далее фестиваль откроется в Петербурге (13 декабря на Елагином острове), Казани (15 декабря в парке «Черное озеро»), Екатеринбурге (21 декабря на площади 1905 года), Самаре (28 декабря на площади Куйбышева).

Каток на Winter Fest работает ежедневно по сеансам (записаться на них в Москве можно на сайте «Афиши»). Программа мероприятий в каждом из городов появится на сайте фестиваля.