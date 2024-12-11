Лиза Кудроу расплакалась во время просмотра эпизода «Друзей» со свадьбой Фиби

Лиза Кудроу рассказала, что не смотрела многие эпизоды сериала «Друзья», но недавно начала пересматривать его.

«Не дай бог, если бы кто‑нибудь зашел ко мне в дом и увидел, что я смотрю свой сериал, я была бы убита. Есть эпизоды, которые я просто до сих пор не видела, потому что все еще решаю, как подступиться к ним. Как будто я испытываю определенное беспокойство, когда смотрю их», — сказала актриса в подкасте «Dinner’s on Me».

Кудроу отметила, что расплакалась во время просмотра эпизода, в котором была свадьба ее героини Фиби с Майком Пола Радда: «Когда Фиби выходит замуж и идет к алтарю с широкой улыбкой на лице, я прослезилась, потому что она была так счастлива. Она была как будто искренне счастлива, и это было просто… Я не знаю. Это было очень трогательно для меня. Она заслуживает такого счастья».