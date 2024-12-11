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Лиза Кудроу расплакалась во время просмотра эпизода «Друзей» со свадьбой Фиби

Сегодня в 14:40
Фото: Warner Bros. Television

Лиза Кудроу рассказала, что не смотрела многие эпизоды сериала «Друзья», но недавно начала пересматривать его.

«Не дай бог, если бы кто‑нибудь зашел ко мне в дом и увидел, что я смотрю свой сериал, я была бы убита. Есть эпизоды, которые я просто до сих пор не видела, потому что все еще решаю, как подступиться к ним. Как будто я испытываю определенное беспокойство, когда смотрю их», — сказала актриса в подкасте «Dinner’s on Me».

Кудроу отметила, что расплакалась во время просмотра эпизода, в котором была свадьба ее героини Фиби с Майком Пола Радда: «Когда Фиби выходит замуж и идет к алтарю с широкой улыбкой на лице, я прослезилась, потому что она была так счастлива. Она была как будто искренне счастлива, и это было просто… Я не знаю. Это было очень трогательно для меня. Она заслуживает такого счастья».

12 декабря на Netflix выйдет сериал «За красивым фасадом», в котором Лиза Кудроу и комик Рей Романо исполнили главные роли. Проект расскажет расскажет о Поле и Лидии, которые надеются продать семейный дом в Лос-Анджелесе. Чтобы сделать это, им предстоит столкнуться с мрачными тайнами, которые хранит здание, и скрыть их от потенциальных покупателей.

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