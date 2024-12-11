Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о запрете принимать в школы детей, не знающих русский язык. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Соответствующий закон принят», — написал председатель.
Согласно документу, при зачислении в школу детей без российского гражданства будут проверять на законность нахождения на территории страны, а также знание русского языка.
Володин отметил, что с начала года Государственной думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.
Лишь 18% детей мигрантов плохо знают русский язык, приводила данные мониторинга интеграции несовершеннолетних иностранных граждан начальник Управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета Ксения Габдрахманова в разговоре с РБК.
По ее информации, трудности в обучении испытывают еще 23%, а 58% успешно прошли диагностику.
В Москве со следующего года внедрят электронные удостоверения мигрантов. В такой документ запишут, откуда приехал человек, его место работы и регистрации, биометрическую информацию.
При проведении рейдов полицейские будут в первую очередь требовать эти документы. Если с удостоверением что‑то окажется не в порядке ― просрочено время пребывания или другие нарушения миграционного режима ― к иностранцу «примут соответствующие меры».