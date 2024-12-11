Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о запрете принимать в школы детей, не знающих русский язык. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Соответствующий закон принят», — написал председатель.

Согласно документу, при зачислении в школу детей без российского гражданства будут проверять на законность нахождения на территории страны, а также знание русского языка.

Володин отметил, что с начала года Государственной думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.

Лишь 18% детей мигрантов плохо знают русский язык, приводила данные мониторинга интеграции несовершеннолетних иностранных граждан начальник Управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета Ксения Габдрахманова в разговоре с РБК.

По ее информации, трудности в обучении испытывают еще 23%, а 58% успешно прошли диагностику.

В Москве со следующего года внедрят электронные удостоверения мигрантов. В такой документ запишут, откуда приехал человек, его место работы и регистрации, биометрическую информацию.