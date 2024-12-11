Пол Мескаль планирует сыграть одного из The Beatles в фильмах Сэма Мендеса

Пол Мескаль планирует сняться в фильмах о The Beatles от режиссера Сэма Мендеса. Об этом стало известно из разговора Ридли Скотта с его коллегой Кристофером Ноланом, который состоялся после показа фильма Скотта «Гладиатор-2» в Гильдии режиссеров Америки.
Когда Нолан спросил, будет ли Мескаль сниматься в грядущем триллере Скотта «The Dog Stars», тот ответил, что будет. Но затем добавил, что актеру может помешать график, ведь Мескаль «завален» проектами, следующим будет фильм о The Beatles, так что артиста «возможно, придется отпустить».
Сэм Мендес планирует снять четыре фильма, каждый из которых будет посвящен одному из основных участников группы ― Полу Маккартни, Джону Леннону, Джорджу Харрисону и Ринго Старру.
По слухами, Мескаль сыграет в тетралогии Пола Маккартни, но ни он, ни Мендес этого пока не подтверждали.
В прошлом месяце барабанщик The Beatles Ринго Старр говорил «Entertainment Tonight», что его в фильмах Мендеса сыграет Барри Кеоган. На тот момент, по данным THR, никаких сделок с актерами не было заключено.
О планах Сэма Мендеса снять тетралогию о ливерпульской четверке стало известно в феврале 2024 года. Сперва планировалось, что фильмы выйдут в 2027 году, но позже режиссер сказал, что намерен работать над картинами до середины 2028 года.
Мескаль получил широкую известность благодаря участию в драматическом мини-сериале 2020 года «Нормальные люди». Он также был номинирован на «Оскар» как лучший актер за роль в картине «Солнце мое» 2022 года. В фильме Скотта «Гладиатор-2» Мескаль исполнил главную роль.