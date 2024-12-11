Пол Мескаль планирует сыграть одного из The Beatles в фильмах Сэма Мендеса

Пол Мескаль планирует сняться в фильмах о The Beatles от режиссера Сэма Мендеса. Об этом стало известно из разговора Ридли Скотта с его коллегой Кристофером Ноланом, который состоялся после показа фильма Скотта «Гладиатор-2» в Гильдии режиссеров Америки.

Когда Нолан спросил, будет ли Мескаль сниматься в грядущем триллере Скотта «The Dog Stars», тот ответил, что будет. Но затем добавил, что актеру может помешать график, ведь Мескаль «завален» проектами, следующим будет фильм о The Beatles, так что артиста «возможно, придется отпустить».

Сэм Мендес планирует снять четыре фильма, каждый из которых будет посвящен одному из основных участников группы ― Полу Маккартни, Джону Леннону, Джорджу Харрисону и Ринго Старру.

По слухами, Мескаль сыграет в тетралогии Пола Маккартни, но ни он, ни Мендес этого пока не подтверждали.

В прошлом месяце барабанщик The Beatles Ринго Старр говорил «Entertainment Tonight», что его в фильмах Мендеса сыграет Барри Кеоган. На тот момент, по данным THR, никаких сделок с актерами не было заключено.

О планах Сэма Мендеса снять тетралогию о ливерпульской четверке стало известно в феврале 2024 года. Сперва планировалось, что фильмы выйдут в 2027 году, но позже режиссер сказал, что намерен работать над картинами до середины 2028 года.