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Квест, вечерние катания и призы: «Т-Банк» стал партнером курорта «Роза Хутор» в зимнем сезоне

Сегодня в 13:25
Фото: «Т-Банк»

«Т-Банк» вновь стал партнером горного курорта «Роза Хутор» в зимнем сезоне. Он представил сезонный квест с призовым фондом, построил зону отдыха для гостей и подготовил специальный мерч для тех, кто забронирует отель через сервис «Путешествия».

В сезонном квесте смогут поучаствовать все гости курорта. В этом году он посвящен мечтателям, меняющим мир. Частично задания квеста будут постоянными, а частично — тематическими.

Участникам расскажут истории бизнесменов, изобретателей, спортсменов и реформаторов, вдохновляющие на смелые поступки. Чтобы поучаствовать в квесте, необходимо зарегистрироваться на сайте «Розы Квест».

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© Фото: «Т-Банк»
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© Фото: «Т-Банк»
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© Фото: «Т-Банк»

Победители получат бонусные мили на карты All Airlines, билеты на хоккейные матчи ХК «Сочи», мерч от «Т-Банка», промокоды на скидки в сервисах «Города» в мобильном приложении, а также призы от других партнеров квеста.

Клиенты с подключенным сервисами Premium & Private смогут посетить закрытые вечерние катания в преддверии Дня святого Валентина: 7 и 14 февраля, с велком-зоной с напитками и диджей-сетом. Еще у них будет отдельный блок заданий для квеста и повышенный кешбэк до 10% на территории курорта в категориях «Спорт» и «Кафе и рестораны».

Кроме того, премиальным клиентам предоставят специальные условия при посещении ресторанов Red Fox, а в ресторане Ikra угостят комплиментарным ужином. Клиентам T-Private будут доступны специальные сертификаты, которые позволят прокатиться в горах на рассвете, а также ВИП-трансфер из аэропорта до горного курорта и обратно.

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