Четверть россиян решили обойти замедление ютуба

Около четверти россиян стали использовать технические средства ускорения ютуба после его замедления. Об этом говорят результаты опроса компании Edna, их приводит Forbes.

Аналитики компании собрали ответы 2315 человек со всех регионов России в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно данным, 43% респондентов продолжают пользоваться ютубом. Из них 24% установили себе программы для ускорения загрузки видео с ютуба, а у 19% пока все работает без изменений.

32% опрошенных переключились на российские площадки: на «VK Видео» ушли 12%, 11% выбрали Rutube, а 10% смотрят ролики на других сервисах.

Еще 13% перестали смотреть видео в сети совсем, а 12% вовсе не ощутили изменений.

Также у россиян поинтересовались опытом использования российских видеохостингов. Выяснилось, что 20% не смотрят их совсем. 24% пожаловались на однообразный контент, 16% — на нехватку любимых блогеров. 10% хотели бы видеть больше иностранных видео. 8% недовольны неудобным интерфейсом, а 5% — плохим поиском. Лишь 16% не испытывают неудобств от использования.

Замедление ютуба началось в середине июля этого года. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн называл «деградацию» сервиса «вынужденным шагом, направленным против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».