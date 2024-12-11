Эминем снялся в сиквеле «Счастливчика Гилмора»

Адам Сэндлер пришел на «Шоу Дэна Патрика» по случаю завершения основных съемок продолжения «Счастливчика Гилмора», чтобы обсудить ленту и камео в ней.

«Они будут кричать на меня, несмотря ни на что, потому что они попросили меня не делать никакой прессы», — сказал актер в начале интервью.

Тогда спортивный комментатор и ведущий Дэн Патрик спросил: «Могу ли я рассказать о том, что Эминем сыграл эпизодическую роль?» В ответ Сэндлер подтвердил участие рэпера в фильме.

«Я давно знаю Эминема, и он отличный парень. Он пришел и был чертовски смешным. Мы провели с ним целый день, и это было безумие. Он сказал столько всего, что мы можем использовать [в фильме]», — добавил актер.

Сэндлер также подтвердил, что отставной гольфист Джек Никлаус сыграет эпизодическую роль, и намекнул, что «Счастливчик Гилмор-2» может выйти в июле 2025-го.

Помимо Сэндлера, в фильм также вернулись Бен Стиллер, Кристофер МакДональд и Джули Боуэн. К ним также присоединятся комик Ник Свордсон, режиссер Бенни Сафди, музыкант Bad Bunny, актриса Маргарет Куолли, рэпер Кид Кади и звезда НФЛ Трэвис Келси.

Оригинального «Счастливчика Гилмора» снял Деннис Дуган. Лента помогла Сэндлеру стать одной из крупнейших комедийных звезд своего времени, собрав 40 млн долларов в прокате при бюджете в 12 млн.