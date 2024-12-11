Эминем снялся в сиквеле «Счастливчика Гилмора»

Сегодня / 10:00
Noize MC* и Монеточку* номинировали на Нобелевскую премию мира
Сегодня / 12:06
Дрейк Белл хотел бы перезапустить «Дрейка и Джоша» в стиле «Умерь свой энтузиазм»
Сегодня / 11:49
Demure, жены и служебные романы: Pornhub подвел итоги 2024 года
Сегодня / 11:00
The Wrap: Sony перестанет развивать вселенную о врагах Человека-паука из‑за провальных фильмов
Сегодня / 10:52
Онлайн-кинотеатры России сократили выпуск оригинальных сериалов
Сегодня / 10:07
«Тревожное поколение» и «Инженерия на виду»: Билл Гейтс поделился списком книг на праздники
Сегодня / 09:09
Джим Кэрри о возвращении в кино в «Сонике-3»: «Ну я сильно потратился, и мне были нужны деньги»
Сегодня / 01:56
Певица Холзи выпустит черную комедию «Жажда крови» для Prime Video вместе с автором «Перл»
Сегодня / 01:04
Иэн МакКеллен, Михаэла Коул и Джеймс Корден появятся в новом проекте Стивена Содерберга
Сегодня / 00:16
Брук Шилдс сыграет в картине о подростках-роллерах из 70-х от сценариста «Меняемся воротами»
Вчера / 23:40
Роберт Де Ниро и Бен Стиллер снимутся в новом фильме из серии «Знакомство с родителями»
Вчера / 23:11
В Германии семья разместила дома 605 рождественских елей — и установила мировой рекорд
Вчера / 22:20
В России отложили на неизвестный срок прокат фильма «Дева Мария: Мать Христа» с Энтони Хопкинсом
Вчера / 22:12
Пропавший кот Марти из Петербурга вернулся домой спустя 10 дней
Вчера / 21:45
Чемпионат Испании по игре скрэббл выиграл новозеландец, не говорящий по-испански
Вчера / 21:00
Аэропорт Домодедово предложил провожать опаздывающих пассажиров на посадку за дополнительную плату
Вчера / 20:54
Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей от NYT
Вчера / 20:18
Российская модель Наталия Булычева снялась для обложки немецкого Harper’s Bazaar
Вчера / 19:35
Эдриен Броди плачет во втором трейлере «Бруталиста»
Вчера / 19:29
Нобелевскую премию мира вручили объединению выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
Вчера / 18:20
IndieWire назвал роль Юры Борисова в «Аноре» одним из главных киноуспехов года
Вчера / 17:00
Владимир Путин предложил приравнять оценки за поведение в школах к обычным
Вчера / 16:59
«Я на 25% состою из титана»: Джереми Реннер пишет книгу о происшествии со снегоуборочной машиной
Вчера / 16:13
Концертный тур Тейлор Свифт собрал рекордные 2 млрд долларов
Вчера / 15:38
На «Яндекс Маркете» появились тематические списки товаров
Вчера / 15:30
«Я не помню дней 20»: Джейми Фокс впервые рассказал, что в 2023 году пережил инсульт
Вчера / 14:33
УЕФА, «Головоломка-2» и Лиам Пейн: Google назвал самые популярные запросы года
Вчера / 14:11
Amazon начал разработку сериала по Warhammer 40,000 от продюсера Генри Кэвилла
Вчера / 14:06
Райан Рейнолдс плакал во время просмотра фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
Вчера / 13:01
«Кинопоиск» выпустил персональные итоги года
Вчера / 12:09
Суд запретил в России клип Моргенштерна* и DJ Smash за «неуважение к церковным обрядам»
Вчера / 12:06
Джереми Аллен Уайт сыграет сына Джаббы Хатта в «Мандалорце и Грогу»
Вчера / 11:48
Вышел первый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла
Вчера / 11:00
Два билета на «Щелкунчика» в Большом продали на аукционе за 400 тыс. рублей
Вчера / 10:43
Хит Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» традиционно занял первое место в чартах

Эминем снялся в сиквеле «Счастливчика Гилмора»

Сегодня в 12:18
Фото: Lyrical Lemonade/YouTube

Адам Сэндлер пришел на «Шоу Дэна Патрика» по случаю завершения основных съемок продолжения «Счастливчика Гилмора», чтобы обсудить ленту и камео в ней.

«Они будут кричать на меня, несмотря ни на что, потому что они попросили меня не делать никакой прессы», — сказал актер в начале интервью.

Тогда спортивный комментатор и ведущий Дэн Патрик спросил: «Могу ли я рассказать о том, что Эминем сыграл эпизодическую роль?» В ответ Сэндлер подтвердил участие рэпера в фильме.

«Я давно знаю Эминема, и он отличный парень. Он пришел и был чертовски смешным. Мы провели с ним целый день, и это было безумие. Он сказал столько всего, что мы можем использовать [в фильме]», — добавил актер.

Сэндлер также подтвердил, что отставной гольфист Джек Никлаус сыграет эпизодическую роль, и намекнул, что «Счастливчик Гилмор-2» может выйти в июле 2025-го.

Помимо Сэндлера, в фильм также вернулись Бен Стиллер, Кристофер МакДональд и Джули Боуэн. К ним также присоединятся комик Ник Свордсон, режиссер Бенни Сафди, музыкант Bad Bunny, актриса Маргарет Куолли, рэпер Кид Кади и звезда НФЛ Трэвис Келси.

Оригинального «Счастливчика Гилмора» снял Деннис Дуган. Лента помогла Сэндлеру стать одной из крупнейших комедийных звезд своего времени, собрав 40 млн долларов в прокате при бюджете в 12 млн.

Актер сыграл главного героя Счастливчика Гилмора, хоккеиста с проблемами управления гневом, который обнаруживает в себе способности к гольфу. Он участвует в платном турнире, чтобы выиграть достаточно денег, чтобы остановить конфискацию дома своей бабушки, и попутно завоевывает популярность своими необычными выходками.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами