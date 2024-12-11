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Дрейк Белл хотел бы перезапустить «Дрейка и Джоша» в стиле «Умерь свой энтузиазм»

Сегодня в 12:06
Фото: Nickelodeon Network

Дрейк Белл рассказал, что хотел бы воссоединиться со своим бывшим коллегой Джошем Пеком для перезапуска «Дрейка и Джоша».

«В моем сердце есть особенное место для „Дрейка и Джоша“, и я бы с удовольствием вернулся к этому персонажу», — сказал Белл в подкасте «Beyond the Velvet Rope». Он отметил, что хотел бы перезапустить шоу в стиле «Умерь свой энтузиазм», где герои играли бы самих себя.

Актер также отметил, что было бы «очень круто» вновь поработать со своими коллегами по «Дрейку и Джошу». Среди них — Джерри Трейнор, Иветта Николь Браун, Алек Медлок, Скотт Хальберштадт, Нэнси Салливан, Джонатан Голдстайн и Миранда Косгроув.

«Дрейк и Джош» выходил на Nickelodeon с 2004 по 2007 год. В центре сюжета ситкома — сводные братья-подростки Дрейк и Джош, живущие вместе, несмотря на свои противоположные характеры. За время своего успешного существования сериал успел обзавестись двумя фильмами: «Дрейк и Джош в Голливуде» и «Счастливого Рождества, Дрейк и Джош».

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