Дрейк Белл хотел бы перезапустить «Дрейка и Джоша» в стиле «Умерь свой энтузиазм»

Дрейк Белл рассказал, что хотел бы воссоединиться со своим бывшим коллегой Джошем Пеком для перезапуска «Дрейка и Джоша».

«В моем сердце есть особенное место для „Дрейка и Джоша“, и я бы с удовольствием вернулся к этому персонажу», — сказал Белл в подкасте «Beyond the Velvet Rope». Он отметил, что хотел бы перезапустить шоу в стиле «Умерь свой энтузиазм», где герои играли бы самих себя.

Актер также отметил, что было бы «очень круто» вновь поработать со своими коллегами по «Дрейку и Джошу». Среди них — Джерри Трейнор, Иветта Николь Браун, Алек Медлок, Скотт Хальберштадт, Нэнси Салливан, Джонатан Голдстайн и Миранда Косгроув.