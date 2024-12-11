Demure, жены и служебные романы: Pornhub подвел итоги 2024 года

Сайт для взрослых Pornhub подвел итоги 2024 года. Главными трендами уходящего года он назвал demure («скромность»), жен и служебные романы.

«Very mindful, very demure. Эти слова вызвали резонанс в культурном сознании и, конечно же, просочились в порно, которое люди смотрели», — отметили в Pornhub. Поиски по запросу demure выросли на 133%. Термин mindful pleasure («разумное удовольствие») вырос на 112%, а «разумный JOI» (JOI — это сокращение от jerk off instructions) — на 87%.

«Похоже, люди тоскуют по более простым временам — ищут менее сложные вещи и, возможно, стремятся к более значимому опыту», — отметила психолог и директор Центра сексуального здоровья Pornhub Лори Бетито.

На второе место в трендах попали жены после выхода ТВ-шоу «Тайна жизни мормонских жен». Интерес к запросу «жена любительское» вырос на 21%, «жена традиционное» — на 34%, trad wife — на 72%. На третьем месте — служебные романы. Число запросов на слово «коллега» выросло на 92%, «секс в офисе» — на 31%, «фантазии на рабочем месте» — на 57%, а «оргия на рабочем месте» — на 19%.

Pornhub также отметил увеличение спроса на порно со спортсменами после проведения Олимпийских игр-2024. В третьем квартале поиск «спортсмен» вырос на 88%, «гимнастика» — на 79%, «пловец» — на 101%, а «волейбол» — на 165%.

Еще пользователи сайта для взрослых стали чаще интересоваться анимационным порно. «В то время как „хентай“ стал поисковым запросом № 1 в мире, термин „аниме“ также поднялся на 4 места и стал 7-м по популярности в этом году», — отметили в Pornhub.

Последнюю позицию в главных трендах года заняла мем-фраза «Hawk Tuah», которую девушка Хейли Уэлч использовала для обозначения звука плевка на пенис мужчины во время орального секса. Завирусившийся мем привел к 10 млн поисковых запросов hawk tuah на Pornhub. Рост запросов на термин hawk tuah составил 233%.