Онлайн-кинотеатры России сократили выпуск оригинальных сериалов

Осенью 2024 года российские онлайн-кинотеатры выпустили на треть меньше сериалов, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Индекса Кинопоиска Pro», которые приводит «Коммерсант».

В высокий премьерный сезон (сентябрь — ноябрь 2024 года) на площадках вышли 36 проектов (23 художественных сериала, включая новые сезоны франшиз). Лидером по релизам стал Start — там вышли 13 сериалов, по семь у Kion и Wink, шесть у Premier, пять у Okko и один у «Иви». При этом только Kion увеличил число выпущенных ориджиналсов — год назад их было шесть.

В то же время зрительский интерес к этим проектам оказался выше, чем год назад. По данным «Индекса Кинопоиска Pro», сериалы этой осени набрали 13,9 тыс. баллов интереса, прибавив 15%. В 2023-м этот показатель был 12,6 тыс.

Стриминги привели немного другие данные по собственным проектам. В Start заверили, что выпустили в сентябре — ноябре 15 проектов, столько же было и 12 месяцев назад. В «Газпром-Медиа Холдинге» (управляет Premier) говорят о семи сериалах. В Okko настаивают, что релизнули восемь оригинальных проектов.

В «Индексе Кинопоиска Pro» обращают внимание на перелом в тренде: «Если с 2019 по 2023 год число оригинальных премьер быстро росло, то в этом году наступил перелом — за первые шесть месяцев их число практически не выросло».

Одной из причин падения числа премьер стал рост себестоимости съемок, отметили в Start и директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая. Дальнейшего сокращения числа оригинальных проектов и роста совместных производств ждет директор департамента по исследованиям ГПМХ Дарья Пугачева.