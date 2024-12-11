The Wrap: Sony перестанет развивать вселенную о врагах Человека-паука из‑за провальных фильмов

Sony прекратит развивать неудавшуюся киновселенную о Человеке-пауке, в которую входят «Крейвен-охотник», «Веном», «Морбиус» и «Мадам Паутина». Об этом сообщает The Wrap.

«Самая большая проблема спин-оффов „Человека-паука“ от Sony, по-видимому, заключается в отсутствии контроля качества. Фильмы просто не очень хороши», — рассказал инсайдер.

Усилия компании по созданию Spidey’s Rogues Gallery обернулись катастрофой. Студия потратила на производство фильмов более 465 млн долларов, в то время как интерес аудитории резко падал с каждым релизом.

Среди фильмов о врагах Человека-паука самыми успешными стали картины о Веноме, в то время как «Морбиус» и «Мадам Паутина» провалились в прокате, собрав 167,5 млн и 100,5 млн долларов. Низкие сборы прогнозируют и грядущему «Крейвену-охотнику».

Теперь компания планирует сосредоточиться на проектах, посвященных самому супергерою. Речь идет о четвертом «Человеке-пауке» с Томом Холландом, анимационном «Человеке-пауке: За пределами Вселенной» и сериале «Spider-Man Noir» с Николасом Кейджем в главной роли.