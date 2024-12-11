Noize MC* и Монеточку* номинировали на Нобелевскую премию мира

Монеточку и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом профессор лингвистики Арнфинн Мурувик Вонен рассказал журналисту Владимиру Раевскому, ролик появился в инстаграме** последнего.

Документы были поданы вечером 9 декабря. Авторами заявки выступила группа преподавателей Столичного университета Осло (OsloMet), где работает Вонен. У музыкантов есть шанс получить престижную премию в 2025 году.

«Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое высказывается за гуманистические ценности», — добавил профессор и продемонстрировал оформленную заявку.

Раевский также показал бумаги рэперу. Журналист отметил, что в Норвегии очень ценят деятельность музыкантов, в том числе их проект Voices Of Peace, и понимают, что их голоса нужны «для того, что обозначено в названии».

Noize был удивлен новостью. «Чего? Лиз, ну ты понимаешь, да? Особенно приятно из твоих рук и уст это получать», — сказал артист журналисту.

10 декабря была вручена Нобелевская премия мира 2024 года. Ее присудили японской организации «Нихон Хиданкё» (Nihon Hidankyo), в которую входят выжившие после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

По словам председателя Норвежского Нобелевского комитета Йоргена Ватне Фриднеса, награду отдали НКО за ее «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

«Работа лауреатов премии по-своему способствовала снижению угрозы ядерного оружия. Всего за подобную миротворческую деятельность полностью или частично было присуждено 13 премий мира. Столько же раз Норвежский Нобелевский комитет использовал эту возможность, чтобы предостеречь от ядерного оружия. В этом году это предупреждение важно как никогда», — отметил глава комитета.

* Елизавета Гырдымова (Монеточка) и Иван Алексеев (Noize MC) внесены Минюстом в реестр иноагентов.