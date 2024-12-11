«Тревожное поколение» и «Инженерия на виду»: Билл Гейтс поделился списком книг на праздники

Билл Гейтс по традиции поделился списком книг на праздники. К каждому произведению бизнесмен оставил рекомендацию, почему с ним стоит познакомиться.

«Все четыре книги так или иначе посвящены осмыслению окружающего мира. Это не было намеренной темой, но я не удивился, увидев ее: во времена стремительных перемен, в которые мы сейчас живем, естественно пытаться разобраться в происходящем», — рассказал он.

Книжный список Билла Гейтса «Неоконченная история любви» Дорис Кернс Гудвин

«Я большой поклонник книг Дорис, но о ее личной жизни я знал не так много, пока не прочитал ее новую автобиографию. Книга посвящена ее жизни с покойным мужем, который служил экспертом по вопросам политики и спичрайтером при президентах Кеннеди и Джонсоне в одно из самых неспокойных времен в новейшей истории США».

«Тревожное поколение» Джонатана Хайдта

«Эта книга — обязательное чтение для всех, кто воспитывает, учит или работает с молодежью. Она заставила меня задуматься о том, насколько мои юные годы, которые я часто проводил, бегая на улице без присмотра родителей и иногда попадая в неприятности, помогли сформировать то, кем я являюсь сегодня».

«Инженерия на виду» Грейди Хиллхаус

«Вы когда‑нибудь смотрели на необычную трубу, торчащую из земли, и думали: „Что это за чертовщина?“ Если да, то это идеальная книга для вас. Хиллхаус берет все загадочные конструкции, которые мы видим каждый день, от кабельных коробок до трансформаторов и вышек сотовой связи, и объясняет, что это такое и как они работают».

«Грядущая волна» Мустафы Сулеймана

«Мустафа объясняет, как искусственный интеллект — наряду с другими научными достижениями, такими как редактирование генов, — может изменить все аспекты жизни общества. Он рассказывает о рисках, к которым мы должны быть готовы, и о проблемах, которые нам нужно преодолеть, чтобы мы могли воспользоваться преимуществами этих технологий без опасностей».