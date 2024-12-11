Джим Кэрри о возвращении в кино в «Сонике-3»: «Ну я сильно потратился, и мне были нужны деньги»

Джим Кэрри вернулся к роли в «Сонике-3», потому что ему были нужны деньги. Об этом актер рассказал в беседе с журналистом Associated Press.

Интервьюер напомнила ему об обещании закончить съемки в кино. Артист говорил планах уйти на пенсию в 2022 году и вернуться к съемкам только в случае, если «вдруг ангелы принесут мне какой‑то сценарий, написанный золотыми чернилами».

«Наверное, тогда я немного преувеличил», — рассмеялся Кэрри на премьере триквела.

«Я вернулся в эту киновселенную, потому что могу сыграть в ней гения. И знаете, я изрядно потратился, честно говоря, мне нужны деньги», — добавил он.

В картине Кэрри играет не только привычного Доктора Роботника, но и нового противника Соника, профессора Джеральда Роботника. Этот персонаж также безумный ученый, одержим идеей уничтожить мир и отомстить ему за смерть своей жены, для чего он создал ежа Шэдоу (в ленте его озвучивает Киану Ривз).