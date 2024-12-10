Певица Холзи выпустит черную комедию «Жажда крови» для Prime Video вместе с автором «Пэрл»

Американская певица Холзи выпустит сериал под названием «Жажда крови» («Bloodlust») для стримингового сервиса Amazon Prime Video. Об этом сообщил Rolling Stone.

Холзи выступит создательнице, сценаристкой и исполнительным продюсером черной комедии. Режиссером проекта станет Тай Уэст, снявший хорроры «Пэрл» и «Максин XXX». Сюжет шоу пока держится в секрете.

По словам представителя студии Amazon MGM, Холзи работает над сериалом уже не первый год. Вместе с артисткой над проектом работают ее менеджер Энтони Ли, Уэст и продюсер Марк Фридман, известный по «Разделению».