Иэн Маккеллен, Михаэла Коэн и Джеймс Корден появятся в новом проекте Стивена Содерберга

Американский режиссер Стивен Содерберг, известный по фильмам «Траффик» и «Нокаут», приступит в феврале к съемкам черной комедии «Кристоферы» («The Christophers»). В ней снимутся Иэн Маккеллен («Властелин колец»), Михаэла Коэн («Черное зеркало») и Джеймс Корден («Выпускной»), сообщил Deadline.

Съемки фильма пройдут в Лондоне. Лента расскажет о детях некогда знаменитого художника, которые нанимают специалиста по подделкам, чтобы тот завершил незаконченные работы их отца. Они надеются однажды продать их.

Сценарий картина написал Эд Соломон, работавший с Содербергом над криминальным триллером «Никаких резких движений», мини-сериалом «Замкнутый круг», детективом «Мозаика» и комедией «Билл и Тед снова в деле».

Финансировать проект будет компания Department M. Владеющие ей Майкл Шафер и Майк Ларокки выступят исполнительными продюсерами фильма. Шафер ранее сотрудничал с Содербергом при создании ленты «Не в себе» в 2018 году.

В конце октября в сети появился трейлер хоррора «Присутствие», который снял Содерберг. Лента выйдет на экраны 24 января. В ней можно будет увидеть Люси Лю и Джулию Фокс. «Афиша Daily» писала о фильме в обзоре кинофестиваля в Торонто.