Брук Шилдс сыграет в картине о подростках-роллерах из 70-х от сценариста «Меняемся воротами»

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Американская актриса Брук Шилдс, известная по фильмам «Голубая лагуна» и «Прелестное дитя», появится в инди-фильме «California Skate» («Калифорнийские катания»). Об этом сообщил Deadline.

Лента расскажет о группе подростков из 70-х, которые переживают ночь, навсегда меняющую их жизни. Местом действия, где герои испытают первую любовь, подружатся и повзрослеют, станет роллердром.

Помимо Шилдс, в картине участвуют Джей Мор («Air: Большой прыжок»), Генри Уинклер («Барри»), Бриджет Мойнэхэн («И просто так»), Моника Коулман («Классный мюзикл»), Джахи Ди’Aлло Уинстон («У нас привидение!»), Калеб Бауманн («Роковой патруль»), Кайли Чан («Скорая»), Хейден Карсон Бегли и Эллиотт Гилберт Адлер.

Режиссером проекта выступил Дэвид Кукофф, известный как автор сценарий фильма «Меняемся воротами» с Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Продюсерами ленты стали Берни Кукофф, Марк Р. Гордон, Мойнэхэн, Шерил Байер и Венди Эли Джексон.